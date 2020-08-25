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25 августа 2020, вторник, 16:30 2145
Финансы 2020-08-25T16:45:01+03:00
Українські Новини
Доллар начал дорожать. Официальный курс валют на 26 августа

Доллар начал дорожать. Официальный курс валют на 26 августа

Елена Новикова
Курс гривны, Официальный курс, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс гривны
Курс гривны

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD, в то время, как доллар после праздничных выходных подскочил, а евро продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0100
1 доллар США 27,4383
1 швейцарский франк 30,1437
10 иен 2,5778
10 российских рублей 3,6667
1 евро 32,4087

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе Национальный банк Украины почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Ранее сообщалось о том, что к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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