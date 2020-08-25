Доллар начал дорожать. Официальный курс валют на 26 августа

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 26 августа, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD, в то время, как доллар после праздничных выходных подскочил, а евро продолжает падать.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0100 1 доллар США 27,4383 1 швейцарский франк 30,1437 10 иен 2,5778 10 российских рублей 3,6667 1 евро 32,4087

Как сообщали Українські Новини, на прошлой неделе Национальный банк Украины почти вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Ранее сообщалось о том, что к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью.

Кроме того, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

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