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25 августа 2020, вторник, 10:28 139
Экономика 2020-08-25T10:30:08+03:00
Українські Новини
Доллар после праздничных выходных подскочил, а евро продолжает падать. Курс валют на 25 августа

Доллар после праздничных выходных подскочил, а евро продолжает падать. Курс валют на 25 августа

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 21 августа на 4,37 коп. до 27,5875 UAH/USD, курс покупки – повысился на 4,37 коп. до 27,2863 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 8,94 коп. до 31,9759 UAH/EUR, курс продажи понизился на 7,55 коп. до 32,5719 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,2863 27,5875 31,9759 32,5719 3,35 3,86
Максимальный 27,4000 27,7500 32,2000 33,1000 3,68 5,00
Минимальный 27,1500 27,4300 31,7000 32,3200 2,30 3,67

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Кроме того, к осени курс доллара, который перед длинными выходными резко упал, в Украине может вырасти с отметки 27,3 до 27,6 грн/$.

Также эксперты прогнозируют девальвацию гривны осенью.

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