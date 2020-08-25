Долар почав дорожчати. Офіційний курс валют на 26 серпня

В той час, як , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. долар після святкових вихідних підскочив, а євро продовжує падати , Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 серпня, на 4,41 коп. до 27,4383 UAH/USD .

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 серпня, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH / USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 36,0100 1 долар США 27,4383 1 швейцарський франк 30,1437 10 ієн 2,5778 10 російських рублів 3,6667 1 євро 32,4087

Як повідомляли Українські Новини, на минулому тижні Національний банк України майже вдвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Раніше повідомлялося про те, що до осені курс долара, який перед довгими вихідними різко впав, в Україні може зрости з позначки 27,3 до 27,6 грн/$.

Також експерти прогнозують девальвацію гривні восени.

Крім того, з 14 по 21 серпня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, знижуючись четвертий тиждень поспіль.

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