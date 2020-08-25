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25 августа 2020, вторник, 08:30 25
Общество 2020-08-25T08:30:41+03:00
Українські Новини
До конца карантина семь дней. Какие действуют ограничения

До конца карантина семь дней. Какие действуют ограничения

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, карантин в Украине
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Сегодня, после вступления в силу новых изменений по карантиннным зонам начался 167-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 22 июля было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа.

До этой даты осталось 7 дней.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

В Сумах члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания приняли изменения в ряд ограничительных мер. Также Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 Кабинет Министров на внеочередном заседании 8 августа принял решение закрыть контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на административной границе с Крымом.

Согласно решению правительства, КПВВ будут закрыты с 8:00 9 августа и по 8:00 30 августа.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина.

Тем временем "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений.

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