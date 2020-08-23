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23 августа 2020, воскресенье, 08:49 25
Общество 2020-08-23T09:30:02+03:00
Українські Новини
В "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений

В "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений

Ольга Фандорина
Карантин, Черновцы, коронавирус в Украине, Красная зона
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента
Черновцы. Фото: пресс-служба Офиса Президента

22 августа в "красной" Черновицкой области зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 46 пациентов. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

"Красная" зона – это визуализация опасности, которую мы не можем почувствовать другими органами чувств. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно. Если мы не учтем сигналов, то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв", - заявил Осадчук.

Также Осадчук сообщил, что "некоторые госпитальные базы (Черновицкой области - ред УП) загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", а количество мест в реанимации "к сожалению, ограничена".

 

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

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