В "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений

22 августа в "красной" Черновицкой области зафиксировали 213 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этого день 46 пациентов. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

"Красная" зона – это визуализация опасности, которую мы не можем почувствовать другими органами чувств. Можно провести аналогию со светофором, который запрограммирован на смену цветов - после красного обязательно включается желтый и зеленый. Поэтому как только показатели перестанут быть критическими, то и светофор покажет, что двигаться безопасно. Если мы не учтем сигналов, то могут случаться столкновения, аварии в виде человеческих жертв", - заявил Осадчук.

Также Осадчук сообщил, что "некоторые госпитальные базы (Черновицкой области - ред УП) загружены уже на 70%, 80% и даже 100%", а количество мест в реанимации "к сожалению, ограничена".

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости