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14 августа 2020, пятница, 18:19 341
Политика 2020-08-14T18:19:39+03:00
Українські Новини
Для "желтой" зоны карантинные ограничения усилили, для "оранжевой" - смягчили

Для "желтой" зоны карантинные ограничения усилили, для "оранжевой" - смягчили

Ольга Фандорина
Карантин, карантин в Украине, Карантинные ограничения, Зональный карантин
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой" зоны эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Это следует из постановления № 712 от 12 августа, передают Українськi Новини.

Так, для "желтой" зоны, которая ранее отличалась от "зеленой" только запретом посещений учреждений соцзащиты (где пребывают люди пожилого возраста), теперь еще добавлен запрет на деятельность хостелов и работу с 24:00 до 7:00 развлекательных заведений (ночных клубов) и заведений общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, буфетов) за исключением адресной доставки и заказов на вынос, который ранее был установлен для "оранжевой зоны".

В "желтой зоне" также установлен запрет на проведение массовых мероприятий внутри заведений общественного питания для более чем 20 человек и более 1 человека на 10 кв. метров.

В то же время, теперь для "оранжевой зоны" разрешена работа спортзалов и фитнес центров при условии площади не менее 10 кв.метров на человека.

Раньше деятельность спортзалов, фитнес-центров и учреждений культуры для "оранжевой зоны" была запрещена.

Проведение массовых мероприятий разрешено при соблюдении условия 1 человек на 10 кв.метров и всего не более 220 человек (ранее было ограничение массовых мероприятий 1 человек на 20 кв. м и не более 100 человек.)

Для "оранжевой зоны" разрешен перевоз пассажиров общественным транспортом при заполняемости не более 50% количества мест для сидения.

Работа торгово-развлекательных центров и учреждений обслуживания населения разрешена при условии не более 1 человека на 10 кв. метров торговой площади.

Уточнено, что деятельность по предоставлению услуг общественного питания запрещена при условии наполнености более 50% посадочных мест.

Теперь работа спортивных залов и кинотеатров запрещена только для "красной зоны".

Для "красной зоны" остается запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Оговорено, что в красной зоне запрещена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения, однако высадка разрешена.

Пересечение границ районов "красной зоны" возможна собственным транспортом, при этом в автомобиле должно быть не более 5 человек без учета детей до 14 лет.

Как сообщали Українські Новини, с 3 августа действует разделение регионы на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

Кроме того, Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 августа.

Также сообщалось, какие ограничения "желтой зоны" будут действовать в Киеве с понедельника.

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