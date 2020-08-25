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25 августа 2020, вторник, 14:05 630
Общество 2020-08-25T14:30:01+03:00
Українські Новини
Государство должно служить примером, а не пугалом. "Бумбокс" не будет судиться за использование песни без разр

Государство должно служить примером, а не пугалом. "Бумбокс" не будет судиться за использование песни без разрешения

Кира Молчанова
День независимости, Авторские права, Бумбокс, Группа
Группа
Группа "Бумбокс". Фото: instagram.com/boomboxfamily

Музыкальная группа "Бумбокс" не намерена судиться из-за использования песни "Вахтерам" ко Дню независимости без разрешения.

Об этом в написал в социальной сети Facebook продюсер группы Алексей Согомонов, передают Українськi Новини.

"Если вы о сегодняшнем - нет смысла (судиться). Долго, дорого, хлопотно. Тут же речь не о том что "господи-боже-ай-нас-обидели". Дело в огромной разнице между нами. Как объяснить, что "Вахтерам" самая известная песня группы, но точно не самая главная, тем более для такого праздника? Как объяснить, что государство должно служить примером, а не пугалом? Как объяснить, что уважение к музыканту/поэту/артисту - это не награды, а понимание того, что ему оскорбительно стоять в одном ряду с некоторыми "коллегами"? Такт и уважение либо есть, либо их надо вбивать палкой", - написал продюсер.

Он отметил, что разрешения у группы на исполнение песни ко Дню независимости никто не спрашивал.

Как сообщали Українськi Новини, Лидер музыкальной группы "СКАЙ" Олег Собчук не намерен судиться из-за использования своих песен ко Дню независимости без их разрешения.

При этом бывший лидер музыкальной группы "Тартак" Александр Положинский не намерен лично судиться из-за использования песни группы ко Дню независимости без его разрешения, но не возражает, если судебный иск подаст компания, которая защищает его авторские права.

24 августа в центре Киева прошел Марш защитников Украины в честь Дня независимости. В марше приняли участие ветераны АТО, родственники погибших за Украину героев и активисты.

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.

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