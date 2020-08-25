Держава має служити прикладом, а не опудалом: "Бумбокс" не судитиметься за використання пісні

Через використання без дозволу пісні "Вахтерам" до Дня Незалежності м узичний гурт "Бумбокс" не має наміру судитися .

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав продюсер групи Олексій Согомонов, передають Українські Новини.

"Якщо ви про сьогоднішнє - немає сенсу (судитися). Довго, дорого, клопітно. Тут же йдеться не про те що "господи-боже-ай-нас-образили". Справа в величезній різниці між нами. Як пояснити, що "Вахтерам" найвідоміша пісня групи, але точно не найголовніша, тим більше для такого свята? Як пояснити, що держава має служити прикладом, а не опудалом? Як пояснити, що повага до музиканта/поета/артисту - це не нагороди, а розуміння того, що йому образливо стояти в одному ряду з деякими "колегами"? Такт і повага або є, або їх треба забивати палицею", - написав продюсер.

Він зазначив, що дозволу у групи на виконання пісні до Дня Незалежності ніхто не питав.

Як повідомляли Українськi Новини, Лідер музичного гурту "СКАЙ" Олег Собчук не має наміру судитися через використання своїх пісень до Дня Незалежності без їх дозволу.

Колишній лідер музичного гурту "Тартак" Олександр Положинський також не має наміру особисто судитися через використання пісні гурту до Дня Незалежності без його дозволу, але не заперечує, якщо судовий позов подасть компанія, яка захищає його авторські права.

24 серпня в центрі Києва пройшов Марш захисників України на честь Дня незалежності. У марші взяли участь ветерани АТО, родичі загиблих за Україну героїв і активісти.

Музикант, екслідер групи "Тартак" Олександр Положинський заявив про те, що відмовляється від ордена "За заслуги", яким він нагороджений президентським указом від 21 серпня 2020 року.

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