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  • Я не собираюсь кипишевать. Лидер группы "СКАЙ" не будет судиться из-за использования без разрешения его песни
25 августа 2020, вторник, 12:10 359
Общество 2020-08-25T12:12:42+03:00
Українські Новини
Я не собираюсь кипишевать. Лидер группы "СКАЙ" не будет судиться из-за использования без разрешения его песни

Я не собираюсь кипишевать. Лидер группы "СКАЙ" не будет судиться из-за использования без разрешения его песни

Кира Молчанова
День независимости, Авторские права, Песня, группа
Группа
Группа "СКАЙ". Фото: instagram.com/skaiband

Лидер музыкальной группы "СКАЙ" Олег Собчук не намерен судиться из-за использования песни группы "Тебе це може вбити" ко Дню независимости без его разрешения.

Об этом он написал в Facebook, передают Українськi Новини.

Собчук сообщил, что использование песни без его разрешения стало неожиданным сюрпризом и у него лично никто разрешения не спрашивал.

"У меня лично нет (не спрашивали разрешение). Переспрошу еще у Лавины Мьюзик", - написал он.

Артист добавил, что не будет из этого раздувать скандал и судиться.

"Но я не собираюсь кипишевать", - добавил Собчук.

При этом он отметил, что выполнение песни группы ему понравилось.

Ко Дню независимости на Софийской площади состоялся песенный номер, в котором ряд артистов спели попурри из 42 не своих песен.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная полиция заявляет, что участие в торжествах ко Дню независимости 24 августа приняли около 48,5 тыс. человек.

24 августа в центре Киева прошел Марш защитников Украины в честь Дня независимости. В марше приняли участие ветераны АТО, родственники погибших за Украину героев и активисты.

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.

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