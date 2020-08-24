В центре Киева прошел Марш защитников Украины. Как это было

В понедельник, 24 августа, в центре Киева прошел Марш защитников Украины в честь Дня независимости. В марше приняли участие ветераны АТО, родственники погибших за Украину героев и активисты. Всего пришло около тысячи человек. Об этом сообщается Цензор.нет. Так, сообщается, что Марш защитников Украины стартовал в парке им.Тараса Шевченко. В нем и на прилегающих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов и горожан. [gallery-6149] Участники Марша сформировали 48 колонн, впереди Марша шли матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные. Также среди в первых рядах шли активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета". Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет". Колонна участников Марша защитников Украины прошли вниз по бульвару Шевченко, повернули на Крещатик и прошли до Европейской площади. Как сообщали Українські Новини, украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций ко Дню независимости. Кроме того, в МВД заявляют, что праздничные мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.