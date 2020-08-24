В центре Киева прошел Марш защитников Украины. Как это было

Так, сообщается, что Марш защитников Украины стартовал в парке им.Тараса Шевченко. В нем и на прилегающих улицах столицы собрались десятки тысяч участников боевых действий, активистов и горожан.

В центре Киева прошел Марш защитников на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

В центре Киева прошел Марш на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

В центре Киева прошел Марш на День независимости. Фото: Цензор.нет

В Киеве прошел Марш на День независимости Украины. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины в Киеве. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины прошел в Киеве. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины прошел в центре Киева. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

В центре Киева прошел Марш защитников на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

В центре Киева прошел Марш на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

В центре Киева прошел Марш на День независимости. Фото: Цензор.нет

В Киеве прошел Марш на День независимости Украины. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины в Киеве. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины прошел в Киеве. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины прошел в центре Киева. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины. Фото: Цензор.нет

Марш на День независимости Украины 2020. Фото: Цензор.нет

Участники Марша сформировали 48 колонн, впереди Марша шли матери и члены семей погибших военнослужащих, родственники убитых на Майдане во время Революции Достоинства, получившие ранения в боях на Донбассе украинские военные.

Также среди в первых рядах шли активисты движений FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, обвиняемых по "дела Шеремета".

Людьми заполнен весь парк Шевченко, улица Владимирская от пересечения с бульваром Шевченко до перекрёстка с улицей Льва Толстова, а также бульвар Шевченко от ул.Терещенковской до станции "Университет".

Колонна участников Марша защитников Украины прошли вниз по бульвару Шевченко, повернули на Крещатик и прошли до Европейской площади.

Как сообщали Українські Новини, украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций ко Дню независимости.

Кроме того, в МВД заявляют, что праздничные мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

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