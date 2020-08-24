У "Бумбокса" и "Океана Эльзы" забыли спросить разрешения использовать их песни на концерте в Киеве

Представители групп "Бумбокс" и "Океан Эльзы" заявили, что не давали разрешения на использование своих песен во время концерта "Песенная история современной Украины" ко Дню независимости, который состоялся в Киеве 24 августа.

Об этом сообщает "Громадське".

Так, продюсер "Бумбокса" Алексей Согомонов заявил, что к группе с вопросом об использовании их песни на концерте никто не обращался.

"Нет, конечно, никто не спрашивал", - заявил он.

То же самое сказал и представительница "Океана Эльзы" Виктория Хоменко: "По вопросам использования песни "Океана Эльзы" сегодня утром — нет, не давали разрешение! Более того, даже не обращались".

Как сообщали Українськi Новини, DZIDZIO и Михалок стали заслуженными артистами Украины.

Сегодня отмечается День независимости Украины.

Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на некоторых улицах. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы.

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