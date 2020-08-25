Бывший лидер музыкальной группы "Тартак" Александр Положинский не намерен лично судиться из-за использования песни группы ко Дню независимости без его разрешения, но не возражает, если судебный иск подаст компания, которая защищает его авторские права. Об этом Положинский сообщил в социальной сети Facebook журналисту Українських Новин. "Если компания решит подавать (судебный иск) - я не буду возражать", - сообщил он. По словам Положинского, его разрешения на использование песни никто не спрашивал. "Моего разрешения никто не спрашивал", - добавил артист. Как сообщали Українськi Новини, Лидер музыкальной группы "СКАЙ" Олег Собчук, а также группа "Бумбокс" не намерены судиться из-за использования своих песен ко Дню независимости без их разрешения. 24 августа в центре Киева прошел Марш защитников Украины в честь Дня независимости. В марше приняли участие ветераны АТО, родственники погибших за Украину героев и активисты. Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.