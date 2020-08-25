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  • Моего разрешения никто не спрашивал. Экс-лидер "Тартака" Положинский не против судиться из-за использования его песни
25 августа 2020, вторник, 13:48 1041
Общество 2020-08-25T14:05:09+03:00
Українські Новини
Моего разрешения никто не спрашивал. Экс-лидер "Тартака" Положинский не против судиться из-за использования ег

Моего разрешения никто не спрашивал. Экс-лидер "Тартака" Положинский не против судиться из-за использования его песни

Кира Молчанова
День независимости, Тартак, Сашко Положинский, Авторские права, Группа
Сашко Положинский. Фото: instagram.com/tartak_ua
Сашко Положинский. Фото: instagram.com/tartak_ua

Бывший лидер музыкальной группы "Тартак" Александр Положинский не намерен лично судиться из-за использования песни группы ко Дню независимости без его разрешения, но не возражает, если судебный иск подаст компания, которая защищает его авторские права.

Об этом Положинский сообщил в социальной сети Facebook журналисту Українських Новин.

"Если компания решит подавать (судебный иск) - я не буду возражать", - сообщил он.

По словам Положинского, его разрешения на использование песни никто не спрашивал.

"Моего разрешения никто не спрашивал", - добавил артист.

Как сообщали Українськi Новини, Лидер музыкальной группы "СКАЙ" Олег Собчук, а также группа "Бумбокс" не намерены судиться из-за использования своих песен ко Дню независимости без их разрешения.

24 августа в центре Киева прошел Марш защитников Украины в честь Дня независимости. В марше приняли участие ветераны АТО, родственники погибших за Украину героев и активисты.

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года.

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