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24 августа 2020, понедельник, 21:10 2186
Общество 2020-08-24T21:30:03+03:00
Українські Новини
Музыкант Александр Положинский отказался от ордена от Зеленского

Музыкант Александр Положинский отказался от ордена от Зеленского

Ольга Фандорина
День независимости, Отказ, Александр Положинский, орден

Музыкант, экс-лидер группы "Тартак" Александр Положинский заявил о том, что отказывается от ордена "За заслуги", которым он награжден президентским указом от 21 августа 2020 года. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

Положинский заявил, что сегодня в колонне (Марша защитников Отечества) шло "много людей, которые действительно заслуживают высокую государственную награду".

Также, по словам Положинского этого ордена заслуживают люди, которые безсоновательно содержатся в тюрьме в "деле Шеремета", он назвал имена Андрея Рифмастера Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

"Ордена и медали оставьте тем, кому они нужны и кто их заслуживает", - резюмировал Положинский, обращаясь к Зеленскому. 

Как сообщали Українські Новини, украинские звезды исполнили попурри из более 40 композиций ко Дню независимости.

Кроме того, в МВД заявляют, что праздничные мероприятия в центре Киева прошли без нарушений.

Также Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.

Также Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика

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