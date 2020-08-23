В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся

В Сумах члены исполнительного комитета во время внеочередного заседания приняли изменения в ряд ограничительных мер, связанных с коронавирусом из-за отнесения города к "желтой зоне" по распространению COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы города, передают Українські Новини.

В частности, запрещена деятельность хостелов, проведения массовых мероприятий, кроме необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, религиозных мероприятий и сборов совладельцев многоквартирных домов при условии осуществления контроля за соблюдением масочного режима, социальной дистанции между участниками не менее 1,5 метров и пребывания одного лица на 10 м2 площади здания или территории.

Кинотеатры и учреждения культуры могут работать только при условии наполнения помещения до 50% и соблюдения лицами социальной дистанции 1,5 м.

Запрещается посещение посторонними лицами учреждений социальной защиты, в которых временно или постоянно проживают / находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с психическим или интеллектуальным нарушением, а также учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги семьям, лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно.

Запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, а также заведений общественного питания после 24:00 до 07:00, кроме тех, которые осуществляют адресную доставку.

Запрещено проведение массовых мероприятий в заведениях общественного питания в количестве более 20 человек и пребывание более одного человека на 10 м2.

Субъектам хозяйствования, наемным работникам также запрещается осуществлять торговлю в неустановленных местах и ​​без соответствующего разрешения на территории Сумской городской ОТГ с помощью объектов передвижной розничной торговли, движущихся транспортных средств для торговли, емкостей, бочек, лотков, столиков, и тому подобное.

Перевозки пассажиров на городском транспорте в количестве более чем количество мест для сидения и без средств индивидуальной защиты тоже под запретом.

Работа детских аттракционов также ограничена.

Решение исполкома вступает в силу с момента его обнародования на Информационном портале Сумского городского совета и действует на период - 14 дней.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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