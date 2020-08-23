Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 23 августа Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время, как в Украине сократилось количество заболевших и погибших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения. Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Киев; Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Львовская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черновицкая область; Черниговская область. Анализ эпидемических показателей в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой зоны". Ранее сообщалось о том, что с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.