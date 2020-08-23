Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 23 августа Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время, как в Украине сократилось количество заболевших и погибших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

Анализ эпидемических показателей в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой зоны".

Ранее сообщалось о том, что с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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