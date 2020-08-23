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23 августа 2020, воскресенье, 18:31 21 Инфографика
Общество 2020-08-23T18:37:42+03:00
Українські Новини
Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и 15 областей не готовы к ослаблению карантина

Елена Новикова
Карантин, карантин в Украине, усиление карантина, Ужесточение карантина, ослабление карантина, Карантинные ограничения
Карантин в Украине. Фото: pixabay
Карантин в Украине. Фото: pixabay

По состоянию на 23 августа Киев и 15 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина, в то время, как в Украине сократилось количество заболевших и погибших от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область; 
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Анализ эпидемических показателей в Украине. Инфографика: МинздравАнализ эпидемических показателей в Украине. Инфографика: Министерство здравоохранения

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой зоны".

Ранее сообщалось о том, что с 3 августа действует разделение регионов на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны в зависимости от эпидемической ситуации.

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