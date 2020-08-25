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25 серпня 2020, вівторок, 08:30 7
Суспільство 2020-08-25T09:00:01+03:00
Українські Новини
До кінця карантину сім днів. Які діють обмеження

До кінця карантину сім днів. Які діють обмеження

Анна Рудык
Карантин, Карантин в Україні, зони карантину
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

Після набрання чинності нових змін щодо карантинних зон у вівторок, 25 серпня, почався 167-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусної інофекції COVID-19.

На засіданні Кабміну 22 липня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 серпня.

До цієї дати залишилося 7 днів.

Згідно з новими нормами, залежно від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

У Сумах члени виконавчого комітету під час позачергового засідання прийняли  зміни до низки обмежувальних заходів. Також Кабінет Міністрів  посилив карантинні обмеження для "жовтої зони" епідемічної небезпеки  і дещо пом'якшив для "помаранчевої".

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих на коронавірусну інфекцію в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше ніж 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

З метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19 Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 8 серпня ухвалив рішення закрити контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом.

Згідно з рішенням уряду, КПВВ будуть закриті з 8:00 9 серпня і до 8:00 30 серпня.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше ніж 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Київ і 15 областей  не готові до ослаблення карантину.

 

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