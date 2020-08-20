В Киеве из-за сообщения о минировании эвакуируют посетителей сразу трех торговых центров

После задержания иностранца, которого подозревают в ложных звонках о "минировании" двух посольств, в полицию Киева снова сообщили о взрывных устройствах в трех крупных торговых центрах города.

Об этом сообщет Telegram-канал "Стражи Эспрессо".

"На линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании ТРЦ: Skymall, Gulliver, ART Mall. На месте работает патрульная полиция и взрывотехническая служба ", - говорится в сообщении.

Кроме того, dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что к торговому центру "Gulliver" уже приехали спасатели и взрывотехники.

Все посетители здания были эвакуированы. К торговому центру также прибыли правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах".

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

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