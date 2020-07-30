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  • За ложные сообщения о минировании в Кабмине хотят не только лишать свободы, а и отбирать имущество
30 июля 2020, четверг, 19:30 217
Кабмин 2020-07-30T20:00:02+03:00
Українські Новини
За ложные сообщения о минировании в Кабмине хотят не только лишать свободы, а и отбирать имущество

За ложные сообщения о минировании в Кабмине хотят не только лишать свободы, а и отбирать имущество

Елена Новикова
Кабмин, Верховная Рада, Минирование, Лишение свободы, Ложное сообщение, Ложное минирование, конфискация имущества
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, в то время, как ранее планировали ввести наказание до 8 лет тюрьмы за ложное сообщение о взрыве, поджоге или повреждении здания критической инфраструктуры.

Об этом говорится законопроект № 3911, зарегистрированном в парламенте 21 июля, передают Українські Новини.

Согласно действующему законодательству, за соответствующее деяние предусмотрено только наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Согласно законопроекту, то же деяние, если объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания, сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия, или совершенное повторно наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В пояснительной записке отмечается, что целью принятия законопроекта является существенное уменьшение количества заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, а также обеспечение экономии материальных и других ресурсов органов госвласти, которые используются для их проверки и устранения негативных последствий распространения ложной информации.

Как сообщали Українські Новини, в январе Кабинет Министров предлагал Верховной Раде увеличить штраф за ложный вызов аварийно-спасательных служб, полиции, экстренной медицинской помощи до 3,4-10,2 тыс. гривен.

Ранее полиция открыла уголовное производство против угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве мужчину.

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