В столичном ЦУМе ищут взрывчатку: сотрудников и посетителей магазина эвакуировали

После закрытия метро "Крещатик" из-за ложного сообщния о минировании, полиция и охрана эвакуирует сотрудников и посетителей Центрального универмага в Киеве из-за сообщения о минировании здания. Об этом Українським Новинам cообщила сотрудница одного из магазинов в ЦУМе. "Сейчас нас эвакуируют, говорят что заминировали ЦУМ, охрана с полицией вывела всех", - сказала она. Также сотрудница отметила, что на данный момент идет проверка всех магазинов, что находятся в ЦУМе, на наличие взрывчатки, откуда поступило сообщение о минировании администрация универмага сотрудникам не сообщила. Согласно ее словам, охрана ЦУМа сообщила, что процесс проверки магазинов займет около 2 или 3 часов. На данный момент все сотрудники магазинов находятся на улице возле здания ЦУМа. Всех людей из ЦУМа эвакуировали. Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается День независимости Украины. Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на некоторых улицах. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы. Тем временем, на следующий после того, как в столице заминировали сразу три торговых центра, 22 августа поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.