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24 августа 2020, понедельник, 15:00 139
Силовые структуры 2020-08-24T15:02:10+03:00
Українські Новини
В столичном ЦУМе ищут взрывчатку: сотрудников и посетителей магазина эвакуировали

В столичном ЦУМе ищут взрывчатку: сотрудников и посетителей магазина эвакуировали

Надежда Комендантова
Минирование, Эвакуация, ЦУМ, Ложное минирование
Эвакуация ЦУМа.
Эвакуация ЦУМа.

После закрытия метро "Крещатик" из-за ложного сообщния о минировании, полиция и охрана эвакуирует сотрудников и посетителей Центрального универмага в Киеве из-за сообщения о минировании здания.

Об этом Українським Новинам cообщила сотрудница одного из магазинов в ЦУМе.

"Сейчас нас эвакуируют, говорят что заминировали ЦУМ, охрана с полицией вывела всех", - сказала она.

Также сотрудница отметила, что на данный момент идет проверка всех магазинов, что находятся в ЦУМе, на наличие взрывчатки, откуда поступило сообщение о минировании администрация универмага сотрудникам не сообщила.

Согласно ее словам, охрана ЦУМа сообщила, что процесс проверки магазинов займет около 2 или 3 часов.

На данный момент все сотрудники магазинов находятся на улице возле здания ЦУМа.

Всех людей из ЦУМа эвакуировали.Всех людей из ЦУМа эвакуировали.

Как сообщали Українські Новини, сегодня отмечается День независимости Украины

Также сегодня в центре Киева ограничат движение и изменят маршруты транспорта. Будет запрещено движение транспорта и пешеходов с 16:00 23 августа до окончания охранных мероприятий 24 августа в окружении мест проведения мероприятий на некоторых улицах. Также на улицах будут дежурить эвакуаторы.

Тем временем, на следующий после того, как в столице заминировали сразу три торговых центра, 22 августа поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

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