С Центрального вокзала Киева эвакуируют людей. Поступило сообщение о минировании

На следующий после того, как в столице заминировали сразу три торговых центра, поступило анонимное сообщение о "заминировании" Центрального железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці" на своей странице в Facebook.

Работу вокзала пришлось ограничить. Так, всех работников и пассажиров эвакуировали. Посадка пассажиров осуществляется через подземные переходы: поезда отправляются по графику.

Сообщается, что здание вокзала начали проверять взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня в час пик в Киеве закрыли три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах".

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить дополнительное наказание в виде конфискации имущества за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.

Ранее Центральный ЖД-вокзал минировали в июле. Тогда взрывное утройство не нашли.

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