DZIDZIO и Михалок стали заслуженными артистами Украины

В День независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" музыкальным исполнителям Сергею Михалку, солисту группы "Brutto" и Михаилу Хоме, солисту группы DZIDZIO. Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "Звание "Заслуженного артиста Украины" присвоено солисту группы "Brutto" Сергею Михалку", - сказал модератор церемонии награждения на Софийской площади. Также данное звание было присвоено Михаилу Хоме, солисту группы "DZIDZIO", который исполнил гимн Украины со сцены по случаю 29-й годовщины независимости Украины. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.Также Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика. Ранее Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции Украины за вклад в развитие государства. Тем временем Зеленский рассказал, когда в Украине будет парад военной техники.