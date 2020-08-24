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24 августа 2020, понедельник, 13:05 222
Общество 2020-08-24T14:30:01+03:00
Українські Новини
DZIDZIO и Михалок стали заслуженными артистами Украины

DZIDZIO и Михалок стали заслуженными артистами Украины

Валерия Драгомирова
День независимости, Владимир Зеленский, Дзидзьо, Сергей Михалок
DZIDZIO. Скриншот: трансляция
DZIDZIO. Скриншот: трансляция

В День независимости Украины президент Владимир Зеленский присвоил звание "Заслуженный артист Украины" музыкальным исполнителям Сергею Михалку, солисту группы "Brutto" и Михаилу Хоме, солисту группы DZIDZIO.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Звание "Заслуженного артиста Украины" присвоено солисту группы "Brutto" Сергею Михалку", - сказал модератор церемонии награждения на Софийской площади.

Также данное звание было присвоено Михаилу Хоме, солисту группы "DZIDZIO", который исполнил гимн Украины со сцены по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

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