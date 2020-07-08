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08 июля 2020, среда, 10:45 126
Президент 2020-07-08T11:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции за вклад в развитие государства

Зеленский наградил Тину Кароль, Потапа и Ирину Билык ко Дню Конституции за вклад в развитие государства

Елизавета Кесельман
Потап, Тина Кароль, Владимир Зеленский, Алексей Потапенко, Награждение артистов
Зеленский наградил украинских артистов. Фото: пресс-служба Президента
Зеленский наградил украинских артистов. Фото: пресс-служба Президента

Президент Украины Владимир Зеленский наградил украинских артистов и деятелей культуры за значительный вклад в развитие государства ко Дню Конституции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины. 

"У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, – это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает", – сказал Зеленский.

Фото: пресс-служба ПрезидентаНаграждени украинских артистов. Фото: пресс-служба Президента

Зеленский отметил, что государственная награда – это возможность продемонстрировать, что Украине небезразличны талантливые граждане.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

Президент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.uaПрезидент Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

"Важно награждать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоин своего государства", – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.uaНаграждение Тины Кароль. Фото: president.gov.ua

"Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где действительно талантливые люди, но о них никто не знает. Потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины", – отметил Президент.

Президент наградил генерального директора — художественного руководителя театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр оперетты" Богдана Струтинского орденом "За заслуги" I степени.

Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание "Заслуженный деятель искусств Украины", подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа. Ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.

В свою очередь певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому Президент присвоил почетное звание "Заслуженный артист Украины", заявил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп культуры со стороны государства.

Награждение Алексея Потапенко. Фото: president.gov.uaНаграждение Алексея Потапенко. Фото: president.gov.ua

"У меня была детская мечта – с детства хотел, чтобы человек, который занимается хип-хоп культурой, хоть раз был признан своим государством. И вот это произошло. На этом все мои государственные награды закончатся, я вписал свое имя в историю — это признание государством хип-хоп и рэп культуры в моем лице", – сказал он.

Певица Ирина Билык, которую наградили орденом княгини Ольги III степени, назвала это событие общим достижением – ее самой и поклонников.

Фото: president.gov.uaФото: president.gov.ua

"Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всех, кто меня любит", – сказала артистка.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский наградил орденами "За заслуги" III степени молодежную сборную, выигравшую ЧМ по футболу. 

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