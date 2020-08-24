Зеленский рассказал, когда в Украине будет парад военной техники

Президент Владимир Зеленский заявил, что парад военной техники будет после того, как государство вернет свои территории и установит мир. Об этом он сказал, выступая на Софийской площади с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

"Сегодня тут мы отметили наградами тех, кто ежедневно приумножает нашу независимость. Это наши врачи, учителя, промышленники, деятели науки, культуры и спорта. И безусловно это наши военные и защитники. Люди с большой буквы, благодаря, которым мы стоим сегодня тут... Сегодня ветеранов, добровольцев и волонтеров украинцы могут искренне благодарить во время их шествия Крещатиком. А наша военная техника сегодня на Востоке, и я уверен, что именно так и должно быть. Танки, бронетранспортеры и самолеты - это не аттракцион для киевлян и гостей столицы страны, которая защищает свой суверенитет с оружием на руках. Техника должна быть не в мирном Киеве, а на передовой", - сказал он.

Глава государства указал, что парад военной техники будет после того, как государство вернет свои территории и установит мир.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Зеленский также решил не проводить военный парад на День независимости, вместо этого он решил выделить 300 млн гривен на премии военным.

Последний раз военный парад был проведен в центре Киева в августе 2018 года по случаю 27-й годовщины независимости Украины во время президентства Петра Порошенко.

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