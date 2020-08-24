Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым и учителям

Президент Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим, медикам, ученым, учителям ко Дню Независимости Украины.

Об этом свидетельствует трансляция Офиса Президента на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Указом Президента Украины за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности украинского государства. За мужество, выявленное во время боевых действий, образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм награждено: орденом "За мужество" ІІІ степени Приходченко Василия Петровича, старшего солдата", - сказал модератор церемонии награждения на Софийской площади.

Также орденом "За мужество" ІІІ степени было награждено старшего лейтенанта Александра Рапуту.

По поручению Президента государственную награду Рапуте в городе Авдеевка было вручено командующим операции Объединенных сил генералом-лейтенантом Александром Кравченко.

Во время церемонии "Орденом Богдана Хмельницкого" ІІІ степени было награждено полковника Андрея Гнатова, медалью "Защитник отечества" старшего прапорщика Михаила Федика.

В Одессе по поручению Зеленского первый заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил, вице-адмирал Андрей Тарасов вручил медаль "За военную службу Украины" старшему мичману Александру Гордузенку.

На Софийской площади во время церемонии орден "За мужество" ІІІ степени был вручен майору Андрею Ковальчуку и солдату Андрею Кузьменку.

Медалью "За безупречную службу" ІІІ степени было награждено старшего прапорщика Службы гражданской защиты Андрея Черния, орденом "За мужество" ІІ степени - старшего сержанта Степана Губчишина, орденом "За мужество" ІІІ степени - капитана полиции Владимира Сотника.

В городе Днипро по поручению главы государства председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко вручил орден "За мужество" ІІІ степени младшему сержанту Виталию Олейнику.

Во время церемонии медалью "Защитник отечества" был награжден старший солдат запаса Марк Витренко.

"Орденом Княгини Ольгы" ІІІ степени было награждено подполковника медслужбы Ольгу Рубчук, солистку оперы, мастера сцены Национального академического театра оперы и балета имени Тараса Шевченка Людмилу Монастырскую.

Данным орденом также была награждена доктор амбулатории общей практики семейной медицины №2 Луцкого центра первичной медпомощи Алена Черкавская.

В Черновцах звание "Заслуженного врача Украины" получила исполняющая обязанности директора государственного учреждения "Черновицкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения" Наталья Гобко.

Во Львове звание "Заслуженного учителя" было присвоено учителю Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франка Николаю Петруневу.

На Софийской площади в Киеве звания "Герой Украины" были присвоены генеральному конструктору, директору государственного предприятия "Государственное киевской конструкторское бюро" Олегу Коростеневу, а также поэту, драматургу, народному артисту Юрию Рыбчинскому.

Орденом "За заслуги" ІІ степени был награжден Дмитрий Гуменюк - директор учебно-научного центра профессионального технического образования Национальной академии педагогических наук Украины, а Орденом "За заслуги" ІІІ степени - Владимир Горянский, мастера сцены Киевского академического театра драмы и комедии.

Апостольский нунций Ватикана в Украинке Гутчероди Клаудио и вице-президент мирового конгресса украинцев Елена Кошарная также были награждены орденом "За заслуги" ІІІ степени.

Медалью "За спасенную жизнь" была награждена доктор Закарпатской клинической больницы имени Андрея Новака Оксана Цимбото.

Звание "Заслуженного учителя Украины" были присвоено учителю общеобразовательной школы І-ІІІ степени №3 коммунальной собственности территориальной общины города Жмеринки Винницкой области Людмиле Литович, а звание "Заслуженного деятеля науки и техники Украины" заведующей отделения государственного учреждения "Институт пищевой биотехнологии и геномики" Национальной академии наук Украины Алле Емец.

Президент присвоил звание "Заслуженный донор Украины" Владимиру Босаку, а звание "Заслуженный врач Украины" Андрею Токанскому - руководителю центра "Клиническая больница скорой медпомощи" во Львове.

Орденом "За заслуги" ІІІ степени было награждено первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

Награда ему будет передана после прибытия в Киев из Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.

Также Зеленский заявил, что детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит.

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