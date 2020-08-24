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24 серпня 2020, понеділок, 13:05 17
Суспільство 2020-08-24T17:30:03+03:00
Українські Новини
DZIDZIO і Міхалок стали заслуженими артистами України

DZIDZIO і Міхалок стали заслуженими артистами України

Валерия Драгомирова
Brutto, DZIDZIO, Дзідзьо, День незалежності України, День незалежності, Сергій Міхалок
DZIDZIO. Скріншот: трансляція
DZIDZIO. Скріншот: трансляція

У День незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений артист України" солісту гурту DZIDZIO Михайлу Хомі, а також солісту гурту "Brutto" Сергію Міхалку.

Про це свідчить трансляція Офісу Президента на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Звання "Заслуженого артиста України" присвоєно солістові групи "Brutto" Сергію Михалку", - сказав модератор церемонії нагородження на Софійській площі.

Також дане звання було присвоєно Михайлу Хомі, солісту гурту "DZIDZIO", який виконав гімн України зі сцени з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський під час виступу до Дня незалежності України заявив про ініціювання заснування двох державних премій - імені Бориса Патона і Мирослава Скорика.

Також Зеленський розповів, коли в Україні відбудеться парад військової техніки.

Тим часом Президент України Володимир Зеленський нагородив за значний внесок у розвиток держави до Дня Конституції українських артистів і діячів культури.

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