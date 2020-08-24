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24 августа 2020, понедельник, 12:00 139
Президент 2020-08-24T13:15:01+03:00
Українські Новини
Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика

Зеленский инициирует основание госпремий имени Патона и Скорика

Анна Рудык
День независимости Украины, Борис Патон, Владимир Зеленский, Мирослав Скорик
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 августа, во время выступления ко Дню независимости заявил об инициировании основания двух государственных премий - имени Бориса Патона и Мирослава Скорика, передают Українські Новини.

Так, он отметил, что в этом году из жизни ушли двое гениев современности - Мирослав Скорик и Борис Патон.

"С нами нет двух гениев современности, с которыми нам всем повезло жить в одно время... двух великих украинцев, которые, к сожалению, ушли от нас в этом году. Это два героя Украины – Мирослав Скорик и Борис Патон. Мною направлены правительству письма об учреждении двух премий – за весомый вклад в развитие науки и научные достижения государственная премия имени Бориса Патона и за весомый вклад в развитие музыкального искусства государственная премия имени Мирослава Скорика", - отметил Президент.

Как сообщали Українські Новини, ранее Зеленский с первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников Украины на Донбассе.

Также Зеленский заявил, что детям Украины стоит меньше сражаться, кто правильней и больше ее любит.

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