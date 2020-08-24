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24 августа 2020, понедельник, 11:25 141 Карта
Общество 2020-08-24T11:26:29+03:00
Українські Новини
Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели предупреждают об опасной погоде

Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели предупреждают об опасной погоде

Валерия Драгомирова
Дожди, ГосЧС, грозы, Непогода в Украине, погода в Украине, погода на День независимости, Шквалы
Гроза. Фото: Денис Драгомиров
Гроза. Фото: Денис Драгомиров

В День независимости Украины в западных, северных и Винницкой областях грозы, на западе местами шквалы 15-20 м/с. Спасатели предупреждают о I уровне опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 24 августа в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). По Киевской области днем 24 августа грозы (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем. 

Погода в Украине на День независимости. Карта: УкргидрометцентрПогода в Украине на День независимости. Карта: Укргидрометцентр


Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень.

По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.

Тем временем лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины.

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