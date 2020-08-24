Часть Украины накроют дожди с грозами. Спасатели предупреждают об опасной погоде

В День независимости Украины в западных, северных и Винницкой областях грозы, на западе местами шквалы 15-20 м\/с. Спасатели предупреждают о I уровне опасности. Об этом говорится в сообщении ГосЧС. "По данным Укргидрометцентра, 24 августа в западных, северных и Винницкой областях грозы, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м\/с (I уровень опасности, желтый). По Киевской области днем 24 августа грозы (I уровень опасности, желтый)", - сказано в нем. Погода в Украине на День независимости. Карта: Укргидрометцентр Как сообщали Українські Новини, синоптик дал предварительный прогноз на осень. По долгосрочному прогнозу синоптиков, осень 2020 года в целом ожидается прохладной из-за ранних и частых похолоданий до заморозков, и с недобором осадков 30-50%. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.Также у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.Тем временем лучшие поздравления в стихах и открытках с Днем Независимости Украины.