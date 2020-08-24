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24 серпня 2020, понеділок, 11:25 35
Суспільство 2020-08-24T12:15:01+03:00
Українські Новини
Частину України накриють дощі з грозами. Рятувальники попереджають про небезпечну погоду

Частину України накриють дощі з грозами. Рятувальники попереджають про небезпечну погоду

Валерия Драгомирова
Непогода в Україні, погода в Україні, ДСНС України, Дощі, День незалежності України, День незалежності, шквали, Дощі та грози
Гроза. Фото: Денис Драгомиров
Гроза. Фото: Денис Драгомиров

У День незалежності України в західних, північних та Вінницькій областях грози, на заході місцями шквали 15-20 м/с. Рятувальники попереджають про I рівень небезпеки. Про це йдеться в повідомленні ДСНС.

"За даними Укргідрометцентру, 24 серпня в західних, північних та Вінницькій областях грози, вдень на заході країни місцями шквали 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). По Київській області вдень 24 серпня грози (I рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в ньому. 

Погода в Україні на День незалежності. Карта: УкргідрометцентрПогода в Україні на День незалежності. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали попередній прогноз на осінь, яким передбачено теплий вересень, однак аномально холодний жовтень.

Також метеорологи застерігають, що надалі негода вируватиме все частіше, що може позначитися на здоров'ї та врожаї.

Тим часом у понеділок, в День незалежності 24 серпня, в українців додатковий вихідний на свято.

Крім того, в Україні відзначають 29-ту річницю незалежності в карантинних умовах у зв'язку з епідемією коронавірусу. Українські Новини створили добірку привітань з Днем незалежності України.

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