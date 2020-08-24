В.о. директора ДБР Соколов не отримав зарплату за липень

Виконуючому обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову за липень зарплата не нараховувалася та не виплачувалася.

Про це йдеться у відповіді ГБР на запит Українських Новин.

"У липні видатки за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2111" Заробітна плата "в частині нарахування та виплати зарплати в.о директора не здійснювалося", - сказано у відповіді.

Таким чином, Соколов залишився без зарплати за місяць.

Зарплата в.о. ДБР Олександра Соколова за липень. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українськi Новини, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливої корупції виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань Олександра Соколова.

Раніше повідомлялося про те, що зарплата виконуючого обов'язки директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександра Соколова за травень йому не нараховувалася та не виплачувалася.

Крім того, Окружний адміністративний суд Києва отримав позов про заборону заступникові директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олександру Соколову, виконувати обов'язки директора бюро.

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