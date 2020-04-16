Соколов сам себя назначил врио директора ГБР и намерен претендовать на должность директора на конкурсе

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов сам себя назначил врио директора и намерен претендовать на должность директора на конкурсе.

Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

На вопрос журналиста, почему Соколов был назначен врио директора, а не первый заместитель Александр Бабиков, он ответил, что Бабиков отсутствовал неделю, и не было возможности его назначить.

"Сейчас я объясню. Рада назначает Венедиктову генеральным прокурором. У нас в законе написано, что в случае отсутствия директора полномочия выполняют первый заместитель, заместители поочередно по 60 дней. На момент, когда Венедиктова была назначена, Бабиков находился в отпуске по семейным обстоятельствам или на больничном, я уже не помню. Не было его неделю", — сказал он.

Также Соколов отметил, что именно он стал врио директора ГБР, так как не было других кандидатов.

"Я был один. Собрал юристов, собрал кадры. Бабиков в отпуске. Его как? Отзывать? А кто должен отзывать, Венедиктова уже назначена, она не может подписывать приказы. И было принято решение, поскольку был этот 60-дневный срок, я сам на себя подписал приказ, я приступаю выполнять обязанности. Потому что никого нет. И.о. директора уже нет, Бабикова нет, есть только я и больше никого", — сказал он.

Соколов также добавил, что Бабиков может стать следующим врио директора.

"Но вопрос такой: заканчивается 60-дневный срок, и "адвокат дьявола" Бабиков, как вы все о нем пишете, станет и.о. директора ГБР. На 60 дней. Если не будет избрано других еще заместителей", — сказал он.

Кроме того, Соколов добавил, что он намерен претендовать на должность директора ГБР на конкурсе.

"Я не буду кривить душой — буду пробовать. Попробую - почему нет. Я считаю, что я не худшая кандидатура. Я уже много понимаю, что здесь в ГБР", — подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Ирину Венедиктову. До этого исполняющим обязанности генерального прокурора был заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

Окружной административный суд Киева получил иск о запрете заместителю директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александру Соколову, исполнять обязанности директора бюро.