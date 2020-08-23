В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В воскресенье, 23 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров присутствует в нескольких областях, несмотря на то, что вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на субботу. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "По информации Укргидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа. Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень. Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные. Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.