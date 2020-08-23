подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 августа 2020, воскресенье, 09:08 28
Общество 2020-08-23T09:30:01+03:00
Українські Новини
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Ольга Фандорина
Спасатели, Пожароопасность, ГосЧС, Ухудшение погоды
Лес
Лес

В воскресенье, 23 августа, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Высокая вероятность возникновения пожаров присутствует в нескольких областях, несмотря на то, что вчера Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об ухудшении погоды в Украине на субботу.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По информации Укргидрометцентра, 23 августа в Украине, кроме большинства западных и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, какой будет погода в предпоследнюю неделю августа.

Кроме того, метеорологи предостерегают, что в дальнейшем стихия будет бушевать все чаще.

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Тропический зной разбавят грозовые ливни: синоптик дала прогноз до конца недели и длинные выходные. 

Тем временем синоптик дал предварительный прогноз на осень.

Больше новостей о: Спасатели Пожароопасность ГосЧС Ухудшение погоды

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной о...
В Западной Украине объявили штормовое предупрежден...
Спасатели предупредили украинцев о грозах...
Спасатели предупредили о пожарной опасности чрезвы...
Сегодня в центре Киева перекроют движение: как будет ходить транспорт
В списке на обмен пленными — более 20-ти крымских татар, — Зеленский
Новости
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности 09:08
В "красной" Черновицкой области заражений коронавирусом в 4 раза больше, чем выздоровлений 08:49
Сегодня в центре Киева перекроют движение: как будет ходить транспорт 08:12
Сегодня в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" сразится с "Баварией". Где смотреть матч 07:00
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
больше новостей
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
больше новостей
Украина стремится использовать еще одну международную площадку для деоккупации Крыма, — Джапарова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok