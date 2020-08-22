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22 августа 2020, суббота, 23:01 139
Происшествия 2020-08-22T23:15:17+03:00
Українські Новини
В Одессе патрульные попали в ДТП, есть пострадавшие

В Одессе патрульные попали в ДТП, есть пострадавшие

Елена Новикова
Авария, ДТП, ДТП с полицейскими, ДТП в Одессе
ДТП в Одессе. Скриншот видео
ДТП в Одессе. Скриншот видео

В субботу, 22 августа, в Одесса на улице Канатной произошло тройное ДТП с участием машины патрульных, в то время, как в Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса INFO.

"Полиция и скорая двигались по Канатной со стороны Базарной, оповещая, чтобы уступили дорогу. Но как всего кто-то забил болт, и один автомобиль проигнорировал правила ПДД - влетел полиции в бок. Полицейскую машину развернуло и она зацепила 2 автомобиля", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадал полицейский.

Видео проишествия доступно по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, накануне на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

Ранее сообщалось о том, что в Одессе перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие.

Кроме того, 5 августа в Одессе столкнулись Opel и BMW, четверо травмированных.

 Такєе в Одессе в автомобильную аварию попали патрульные.

Тем временем, в Одесской области погибли шесть человек в масштабном ДТП

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