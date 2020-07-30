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30 июля 2020, четверг, 16:53 641
Происшествия 2020-07-30T17:30:02+03:00
Українські Новини
Патрульные попали в ДТП в Одессе: есть пострадавшие

Патрульные попали в ДТП в Одессе: есть пострадавшие

Надежда Комендантова
ДТП, Полицейские, ДТП с полицейскими, ДТП с пострадавшими
ДТП в Одессе.
ДТП в Одессе.

2 полицейских пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Одессе.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Одесской области, передают Українські Новини.

"Сегодня около 6 часов утра полицейские получили сообщение о попытке самоубийства... Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного авто полицейских. Вследствие чего водитель автомобиля Renault Trafic и полицейские, которые находились в автомобиле Toyota Prius, получили телесные повреждения", - говорится в нем.

По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания.

Полицейские ехали на вызов.Полицейские ехали на вызов.

В сообщении отмечается, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спас женщину.

Пресс-служба патрульной полиции в Одесской области сообщила Українським Новинам, что пострадавших полицейских было двое.

"2 патрульных (пострадали)", - сообщила пресс-служба.

Пресс-служба также подчеркнула, что пока не владеет информацией о состоянии здоровья пострадавших.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Мариуполе Mercedes сбил двух полицейских.

Также в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве заявили, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии.

Кроме того, под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.

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