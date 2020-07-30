Патрульные попали в ДТП в Одессе: есть пострадавшие

2 полицейских пострадали из-за дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Одессе. Об этом говорится в сообщении патрульной полиции в Одесской области, передают Українські Новини. "Сегодня около 6 часов утра полицейские получили сообщение о попытке самоубийства... Служебный автомобиль следовал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной. На перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина произошло столкновение Renault Trafic и служебного авто полицейских. Вследствие чего водитель автомобиля Renault Trafic и полицейские, которые находились в автомобиле Toyota Prius, получили телесные повреждения", - говорится в нем. По словам очевидцев, женщина хотела прыгнуть с крыши здания. Полицейские ехали на вызов. В сообщении отмечается, что на отработку вызова о попытке самоубийства сразу был направлен другой экипаж патрульной полиции, который совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спас женщину. Пресс-служба патрульной полиции в Одесской области сообщила Українським Новинам, что пострадавших полицейских было двое. "2 патрульных (пострадали)", - сообщила пресс-служба. Пресс-служба также подчеркнула, что пока не владеет информацией о состоянии здоровья пострадавших. Как сообщали Українські Новини, ранее в Мариуполе Mercedes сбил двух полицейских. Также в Ровно сотрудница полиции выезжала на своем авто задним ходом и наехала на пешеходов. В ведомстве заявили, что полицейская могла быть в нетрезвом состоянии. Кроме того, под Полтавой произошло ДТП, в результате которого погиб полицейский.