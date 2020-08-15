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15 августа 2020, суббота, 09:55 763
Происшествия 2020-08-15T10:30:07+03:00
Українські Новини
Ехала на вызов. В Одессе перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Ехала на вызов. В Одессе перевернулась скорая помощь, есть пострадавшие

Надежда Комендантова
Скорая помощь, ДТП со скорой помощью, ДТП с пострадавшими, ДТП в Одессе
Скорая перевернулась в результате столкновения Фото: Нацполиция Одесской области
Скорая перевернулась в результате столкновения Фото: Нацполиция Одесской области

В Суворовском районе Одессы в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи пострадали два медика.

Об этом сообщает полиция Одессы.

В пятницу, 14 августа, на перекрестке улицы Черноморского казачества и сквера Красный водитель легкового автомобиля не предоставил преимущество скорой, которая двигалась с включенными мигалками. В результате столкновения карета скорой помощи перевернулась.

Скорая перевернулась в результате столкновения Фото: Нацполиция Одесской областиСкорая перевернулась в результате столкновения Фото: Нацполиция Одесской области

В аварии пострадали 21-летний водитель скорой и 22-летний фельдшер, которого доставили в больницу. Водителю госпитализация не понадобилась.

Как сообщали Українські Новини, в Благовещенском районе Кировоградской произошла авария - столкнулись два пассажирских автобуса. Погибли два человека.

6 августа в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

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