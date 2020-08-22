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22 августа 2020, суббота, 18:57 210
Происшествия 2020-08-22T18:57:39+03:00
Українські Новини
В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком: женщина умерла

В Киеве пьяный водитель мусоровоза сбил мать с ребенком: женщина умерла

Надежда Комендантова
ДТП, пьяный водитель, смертельное ДТП, наезд на пешехода, ДТП с мусоровозом
Наезд на пешеходов.
Наезд на пешеходов.

В Киеве на Левобережном массиве нетрезвый водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина от полученных травм скончалась на месте.

Об этом в субботу, 22 августа, передают корреспонденты "Страны" с места происшествия.

Сообщается, что авария произошла около 14:00 на ул. Флоренции, 9.

В результате столкновения с мусоровозом тело женщины протянуло по дороге около семи метров. Ребенок получил травму головы.

"Ребенок госпитализирован в детскую больницу, предположительно - травма головы. К сожалению, его состояние неизвестно", - рассказал "Стране" представитель общественной организации "Автопатруль Майдан" Алексеев Сергей, который находился на месте ДТП.

Также известно, что спустя 2 часа после аварии водитель мусоровоза Scaniа прошел тест на алкогольное опьянение и прибор Drager показал 1,91 промилле. Можно предположить, что на момент совершения наезда на мать с ребенком, в крови водителя было еще больше алкоголя.

В Киеве пьяный водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина умерла. Фото: СтранаВ Киеве пьяный водитель мусоровоза наехал на мать с ребенком, женщина умерла. Фото: Страна

Сейчас на месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Позднее преступлению будет дана правовая квалификация согласно УК.

Возле самоката - место, где водитель наехал на ребенка, труп женщины мусоровоз протащил 7 метров.

Напомним, накануне на выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя.

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Наезд на пешеходов.
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