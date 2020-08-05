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05 августа 2020, среда, 11:12 523
Происшествия 2020-08-05T11:12:45+03:00
Українські Новини
Ночью в центре Одессы случилось крупное ДТП с пострадавшими

Ночью в центре Одессы случилось крупное ДТП с пострадавшими

Олексій Козаченко
Одесса, ДТП, Opel, BMW, пострадавшие

5 августа в Одессе столкнулись Opel и BMW, четверо травмированных

В то время, как на подъездах к Одессе автомобили выстраиваются в многокилометровые заторы, в самом городе произошло крупное ДТП. Об этом сообщает Нацполиция Одессы.

Авария произошла в ночь на 5 августа, примерно в 01:15, на пересечении улиц Большой Арнаутской и Ришельевской. Между собой столкнулись автомобили Opel и BMW. На месте работали спасатели, сотрудники "скорой" и полиция. Небезразличные прохожие также пришли на помощь к лежащим на тротуаре пострадавшим. 

ДТП в Одессе. Фото: Нацполиция ОдессыДТП в Одессе. Фото: Нацполиция Одессы

Предположительно, водитель BMW проигнорировал запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Opel.

Водитель Opel и двое его несовершеннолетних пассажиров 16-ти и 17-ти лет получили телесные повреждения и были госпитализированы. Водитель "BMW" сразу после аварии скрылся, его пассажира также забрала "скорая".

Событие полицейские квалифицировали по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность и местонахождение водителя, который умышленно покинул место ДТП.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Одессе в ДТП попали патрульные.

Тем временем, в Одесской области погибли шесть человек в масштабном ДТП

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