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21 августа 2020, пятница, 22:00 3369
Происшествия 2020-08-21T22:01:07+03:00
Українські Новини
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя

На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя

Кира Молчанова
Киев, ДТП, Пробки в Киеве, Автомобильные пробки

В пятницу перед длинными выходными пробки образовались не только возле курортных мест, но и на выезде из столицы. Так, на Житомирской трассе выстроилась многокилометровая тянучка из-за смертельной аварии, в который столкнулись сразу три авто. Очевидцы сообщают, что в результате погиб правоохранитель.

Об этом сообщило издание "Киев оперативный".

По его данным, ДТП произошло возле селя Мила, где автомобиль Volkswagen под управлением капитана полиции Ивана Подольского выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

В результате столкновения 33-летний полицейский погиб. Издание отмечает, что Volkswagen выехал на встречную полосу из-за того, что автомобиль Isuzu создал аварийную ситуацию.

Как сообщает издание "РБК-Украина".

Из-за ДТП движение затруднено от села Мила до станции метро Житомирская в Киеве. Там продолжаются следственные действия. Часть автомобильного потока пустили по встречной полосе.

Согласно данным сервиса Google Maps, образовалась пробка протяженностью более 13 километров.

Пробка по состоянию на 22.00Пробка по состоянию на 22.00

Как сообщали Українські новини, заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Также Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

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