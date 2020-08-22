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22 серпня 2020, субота, 12:05 7
Силові структури 2020-08-22T13:45:02+03:00
Українські Новини
За липень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями: розмір окладу не розголошували

За липень Баканов заробив 93 тисячі гривень з надбавками і преміями: розмір окладу не розголошували

Ольга Фандорина
СБУ, зарплати чиновників, Іван Баканов
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Заробітна плата голови Служби безпеки України Івана Баканова за липень становила 93 587 гривень.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Українських Новин.

Розмір окладу Баканова не уточнюється.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Баканова за травень становила 89 тис. гривень.

А в квітні глава СБУ одержав 87 399 гривень з урахуванням надбавок і премій.

У березні глава Служби безпеки України Іван Баканов заробив 87 399 тисяч гривень зарплати. Розмір окладу Баканова не уточнюється. Зарплата вказана з урахуванням надбавок і премій.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов в СБУ заробив в 5 разів більше, ніж у "95 кварталі". Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Іван Баканов задекларував заробітну плату за роботу в "Квартал 95" у розмірі 107,7 тис. гривень, а за роботу на посаді голови СБУ – 536,5 тис. гривень.

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