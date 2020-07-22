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22 июля 2020, среда, 06:16 646 Документ
Силовые структуры 2020-07-22T07:00:02+03:00
Українські Новини
Зарплата Баканова растёт третий месяц подряд и уже перевалила за 93 тысячи

Зарплата Баканова растёт третий месяц подряд и уже перевалила за 93 тысячи

Кира Молчанова
СБУ, Иван Баканов, Зарплата чиновников, Зарплата чиновников на карантине
Иван Баканов. Скриншот трансляции
Иван Баканов. Скриншот трансляции "Рада"

Заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 93 587 гривен.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Размер оклада Баканова не уточняется.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Баканова за май составила 89 тыс. гривен.

А в апреле глава СБУ получил 87 399 гривен с учетом надбавок и премий.

В марте глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заработал 87 399 тысяч гривен зарплаты. Размер оклада Баканова не уточняется. Зарплата указана с учетом надбавок и премий.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов в СБУ заработал в 5 раз больше, чем в "95 квартале". Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления. Иван Баканов задекларировал заработную плату за работу в "Квартал 95" в размере 107,7 тыс. гривен, а за работу в должности главы СБУ – 536,5 тыс. гривен.

 

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