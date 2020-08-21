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21 августа 2020, пятница, 05:30 1700
Общество 2020-08-21T05:30:02+03:00
Українські Новини
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах

Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах

Анна Рудык
Минобразования, День знаний, Карантин, коронавирус в Украине, карантин в Украине
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото:
День знаний в школах Киева 1 сентября. Фото: "Информатор"

Министерство образования и науки, которое продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования, рекомендовало школам не проводить школам традиционную линейку первого сентября. Об этом в министерстве сообщили сайту “Сегодня".

Так, сообщается, что массовые мероприятия в учебных заведениях проводить запрещается.

"Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Украины проводить массовые мероприятия в учебных заведениях запрещено", – прокомментировали в Министерстве образования.

Учебный год в школах начнется в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавили в ведомстве. В регионах, где будут "зеленый", "желтый", "оранжевый" уровни эпидемической опасности, посещение учебных заведений оставят в обычном режиме. В этих зонах школы должны следить за соблюдением принципов социального дистанцирования, правил гигиены, использованием масок и предотвращением массовых скоплений людей.

"За организацию образовательного процесса в учреждениях образования в условиях "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемической опасности отвечает директор школы. А педагогический совет принимает решение о его особенностях с учетом Временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19), утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Украины от 30.07.2020 № 42", – прокомментировали в Министерстве.

В случае "красного" уровня – посещение учебных заведений временно запрещается, а обучение обеспечивается с использованием технологий дистанционного обучения.

Каждые 14 дней переход региона из одной в другую зону будет решать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Ранее Українські Новини писали, как и при каких условиях начнут обучение в Украине


Кроме того, в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке

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