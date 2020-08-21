В Киеве за порядком в День Независимости будут следить 4,5 тыс. правоохранителей

Министерство внутренних дел (МВД) задействует 4,5 тыс. правоохранителей в Киеве для усиления обеспечения безопасности с 23 до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. Об обеспечении общественной безопасности и безопасности граждан в условиях карантина шла речь во время совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие председатель Национальной полиции Игорь Клименко, командующий Национальной гвардии Николай Балан, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, начальник полиции Киева Андрей Крищенко и представители других правоохранительных ведомств.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

Поэтому с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. Одновременно - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Клименко отметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на полицию диалога.

"Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога - чтобы не допустить провокаций, расшатывания ситуации, избежать конфликтов. Граждане имеют право в безопасности провести праздники", - сказал Клименко.

Председатель Нацполиции сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сказал Крищенко.

Во время совещания была также отмечена необходимость полной координации и взаимодействия, постоянного обмена информацией между всеми органами МВД и другими правоохранительными структурами.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

Министерство внутренних дел (МВД) задействует 4,5 тыс. правоохранителей в Киеве для усиления обеспечения безопасности с 23 до 24 августа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"В связи с запланированными праздничными мероприятиями по случаю Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины 22 августа подразделения Министерства внутренних дел переходят на усиленный вариант несения службы. Об обеспечении общественной безопасности и безопасности граждан в условиях карантина шла речь во время совещания под председательством первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в совещании приняли участие председатель Национальной полиции Игорь Клименко, командующий Национальной гвардии Николай Балан, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, начальник полиции Киева Андрей Крищенко и представители других правоохранительных ведомств.

По словам первого заместителя министра внутренних дел, 23 и 24 августа планируется проведение сразу нескольких массовых мероприятий, в частности маршей.

Поэтому с 22 августа личный состав Министерства внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы.

"Начинают функционировать ситуационные центры. Мы готовимся к обеспечению общественной безопасности и привлекаем к безопасности мероприятий 4,5 тыс. правоохранителей Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Наша позиция - максимальная толерантность и диалог. Одновременно - немедленное реагирование и решительность при нарушении правопорядка и возникновении различных провокаций", - сказал Яровой.

Первый заместитель министра внутренних дел подчеркнул необходимость соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Клименко отметил, что во время праздничных массовых мероприятий большая нагрузка придется на полицию диалога.

"Наша цель - обеспечить мирное и спокойное проведение всех публичных мероприятий. И большая нагрузка ложится на полицейских диалога - чтобы не допустить провокаций, расшатывания ситуации, избежать конфликтов. Граждане имеют право в безопасности провести праздники", - сказал Клименко.

Председатель Нацполиции сообщил, что во время массовых мероприятий будут работать полицейские палатки, где участники акций смогут взять воду и получить необходимую помощь.

Крищенко отметил, что личный состав столичной полиции готов к выполнению задач по обеспечению правопорядка.

"Уже сегодня вечером усиливаем патрульные наряды в местах запланированных мероприятий. К несению службы для профилактики совершения правонарушений, в том числе карманных краж, также будут привлечены оперативные подразделения", - сказал Крищенко.

Во время совещания была также отмечена необходимость полной координации и взаимодействия, постоянного обмена информацией между всеми органами МВД и другими правоохранительными структурами.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

В понедельник, 24 августа, Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена, 7-летний сын примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины.

24 августа в Киеве ветераны войны проведут Марш защитников Украины.

Также в КГГА отмечают, что мероприятия ко Дню Независимости в Киеве будут проходить с учетом карантинных мер, а движение на центральных улицах будет ограничено в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Независимости Украины. Изменятся также измененные маршруты общественного транспорта.

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