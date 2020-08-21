У Києві за порядком у День Незалежності будуть стежити 4,5 тис. правоохоронців

Міністерство внутрішніх справ (МВС) залучить 4,5 тис. правоохоронців у Києві для посилення забезпечення безпеки з 23 до 24 серпня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС, передають Українські Новини.

"У зв'язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня Державного Прапора і Дня Незалежності України 22 серпня підрозділи Міністерства внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. Про забезпечення громадської безпеки та безпеки громадян в умовах карантину йшлося під час наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, у нараді взяли участь голова Національної поліції Ігор Клименко, командувач Національної гвардії Микола Балан, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, начальник поліції Києва Андрій Крищенко і представники інших правоохоронних відомств.

За словами першого заступника міністра внутрішніх справ, 23 і 24 серпня планується проведення відразу декількох масових заходів, зокрема маршів. Тому з 22 серпня особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби.

"Починають функціонувати ситуаційні центри. Ми готуємося до забезпечення громадської безпеки та залучаємо до безпеки заходів 4,5 тис. правоохоронців Національної поліції, Національної гвардії, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наша позиція - максимальна толерантність і діалог. Одночасно - негайне реагування та рішучість при порушенні правопорядку і виникненні різних провокацій", - сказав Яровий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ наголосив на необхідності дотримання заходів безпеки у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції. Клименко зазначив, що під час святкових масових заходів велике навантаження припаде на поліцію діалогу.

"Наша мета - забезпечити мирне і спокійне проведення будь-яких громадських заходів. І велике навантаження лягає на поліціянтів діалогу - щоб не допустити провокацій, розхитування ситуації, уникнути конфліктів. Громадяни мають право в безпеці провести свята", - сказав Клименко.

Він повідомив, що під час масових заходів будуть працювати поліційні намети, де учасники акцій зможуть взяти воду і отримати необхідну допомогу.

Крищенко зазначив, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань щодо забезпечення правопорядку.

"Уже сьогодні ввечері підсилюємо патрульні наряди в місцях запланованих заходів. До несення служби для профілактики скоєння правопорушень, в тому числі кишенькових крадіжок, також будуть залучені оперативні підрозділи", - сказав Крищенко.

Під час наради було також наголошено на необхідності повної координації і взаємодії, постійного обміну інформацією між усіма органами МВС та іншими правоохоронними структурами.

Як повідомляли Українськi Новини, 21 липня поліція посилила заходи безпеки в Києві у зв'язку з виявленням вибухових пристроїв на ринку "Мінський".

У понеділок, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена, 7-річний син візьмуть участь в урочистих заходах з нагоди 29-ї річниці незалежності України.

24 серпня в Києві ветерани війни проведуть Марш захисників України.

Також у КМДА зазначають, що заходи до Дня Незалежності в Києві будуть проходити з урахуванням карантинних заходів, а рух на центральних вулицях буде обмежено у зв'язку зі святковими заходами на честь Дня Незалежності України. Зміняться також змінені маршрути громадського транспорту.

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