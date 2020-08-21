Гривна растет. Официальный курс нацвалюты на 25 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, в то время, как доллар внезапно обвалился перед длинными выходными.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 36,0069 1 доллар США 27,3942 1 швейцарский франк 30,0837 10 иен 2,5889 10 российских рублей 3,6723 1 евро 32,4621

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Кроме того, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью из-за традиционного роста спроса на валюту.

Также эксперты утверждают, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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