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21 августа 2020, пятница, 17:24 20
Финансы 2020-08-21T17:38:44+03:00
Українські Новини
Гривна растет. Официальный курс нацвалюты на 25 августа

Гривна растет. Официальный курс нацвалюты на 25 августа

Елена Новикова
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Курс гривны на 25 августа
Курс гривны на 25 августа

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 25 августа, на 8,70 коп. до 27,3942 UAH/USD, в то время, как доллар внезапно обвалился перед длинными выходными.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день Национальный банк Украины понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 21-24 августа, на 16,52 коп. до 27,4812 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,0069
1 доллар США 27,3942
1 швейцарский франк 30,0837
10 иен 2,5889
10 российских рублей 3,6723
1 евро 32,4621

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 гривен к доллару.

Ранее сообщалось о том, что министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Кроме того, инвестиционная компания Concorde Capital прогнозирует девальвацию гривны осенью из-за традиционного роста спроса на валюту.

Также эксперты утверждают, что повышение минималки приведет к подорожанию доллара до 30 гривен.

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