На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах"

Недалеко от того места, где еще утром в Киеве прогремел взрыв, местные жители обнаружили подозрительный рюкзак и вызвали взрывотехников.

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Так, на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве обнаружили подозрительный рюкзак.

На фотографиях видно, что рюкзак оставили на одной из скамеек на территории ЖК. При этом рюкзак имеет характерный военному снаряжению оттенок/цвет типа хаки.

На место приехали взрывотехники. Фото: Киев Оперативный

Подозрительный предмет стоит на лавочке. Фото: Киев Оперативный

К рюкзаку подходит взрывотехник в спецкостюме. Фото: Киев Оперативный

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