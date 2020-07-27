На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах"

Недалеко от того места, где еще утром в Киеве прогремел взрыв, местные жители обнаружили подозрительный рюкзак и вызвали взрывотехников. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный". Так, на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве обнаружили подозрительный рюкзак. На фотографиях видно, что рюкзак оставили на одной из скамеек на территории ЖК. При этом рюкзак имеет характерный военному снаряжению оттенок\/цвет типа хаки. На место приехали взрывотехники. Фото: Киев Оперативный Подозрительный предмет стоит на лавочке. Фото: Киев Оперативный К рюкзаку подходит взрывотехник в спецкостюме. Фото: Киев Оперативный Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке. 22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой). Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский". Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.