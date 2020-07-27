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  • На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах"
27 июля 2020, понедельник, 16:04 713
Происшествия 2020-07-27T16:30:02+03:00
Українські Новини
На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах"

На столичном Печерске нашли подозрительный рюкзак. На место прибыли взрывотехники в "скафандрах"

Кира Молчанова
Киев, Саперы, Взрывное устройство, Печерск, Взрывотехники
Подозрительный рюкзак во Французском квартале. Фото: Киев Оперативный
Подозрительный рюкзак во Французском квартале. Фото: Киев Оперативный

Недалеко от того места, где еще утром в Киеве прогремел взрыв, местные жители обнаружили подозрительный рюкзак и вызвали взрывотехников.

Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

Так, на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве обнаружили подозрительный рюкзак.

На фотографиях видно, что рюкзак оставили на одной из скамеек на территории ЖК. При этом рюкзак имеет характерный военному снаряжению оттенок/цвет типа хаки.

На место приехали взрывотехники. Фото: Киев ОперативныйНа место приехали взрывотехники. Фото: Киев Оперативный

Подозрительный предмет стоит на лавочке. Фото: Киев ОперативныйПодозрительный предмет стоит на лавочке. Фото: Киев Оперативный

К рюкзаку подходит взрывотехник в спецкостюме. Фото: Киев ОперативныйК рюкзаку подходит взрывотехник в спецкостюме. Фото: Киев Оперативный

Как сообщали Українські Новини, служба безопасности Украины усилила меры общественной безопасности в Киеве во избежание возможных террористических актов, как это было в Луцке.

22 июля Национальная полиция усилила меры общественной безопасности в 9 областях Украины (Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковский, Львовской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой).

Национальная полиция усилила меры безопасности в Киеве в связи с обнаружением взрывных устройств на рынке "Минский".

Министерство внутренних дел считает приоритетной версией взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе в Киеве несоблюдение технологий поверки счетчиков.

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