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03 июля 2020, пятница, 18:44 390
Происшествия 2020-07-03T18:46:38+03:00
Українські Новини
В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы

В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы

Кира Молчанова
Киев, Минирование, Ж/д вокзал, Минирование вокзала
Киевский вокзал.
Киевский вокзал.

Неизвестный сообщил о минировании Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в Киеве.

 Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции.

"В 16:25 было сообщение - пришло на электронную почту полиции", - сообщила пресс-служба.

Сообщение поступило о минировании 3 вокзалов - Центрального, Южного и Дарницкого.

Пресс-служба отметила, что при необходимости люди будут эвакуированы.

На данный момент объекты проверяют взрывотехники и правоохранители.

Как сообщали Українськi Новини, в январе также поступало анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

В Киеве во вторник, 30 июня, в час пик были закрыты три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.

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