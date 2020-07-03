В Киеве заминировали Центральный, Южный и Дарницкий вокзалы

Неизвестный сообщил о минировании Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции. "В 16:25 было сообщение - пришло на электронную почту полиции", - сообщила пресс-служба. Сообщение поступило о минировании 3 вокзалов - Центрального, Южного и Дарницкого. Пресс-служба отметила, что при необходимости люди будут эвакуированы. На данный момент объекты проверяют взрывотехники и правоохранители. Как сообщали Українськi Новини, в январе также поступало анонимное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. В Киеве во вторник, 30 июня, в час пик были закрыты три станции метро из-за сообщения о минировании. Взрывчатку не нашли.