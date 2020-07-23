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23 июля 2020, четверг, 06:30 496 Документ
Силовые структуры 2020-07-23T06:45:02+03:00
Українські Новини
В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае

В июне Холодницкий получил в 6,7 раз больше зарплаты, чем в мае

Ирина Николенко
Назар Холодницкий, САП, Зарплата чиновников, Зарплата за июнь, Зарплата чиновников на карантине
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Назар Холодницкий. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Заработная плата заместителя генерального прокурора – специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого за июнь составила 317 223 гривны, в то время, как в мае он получил 47 тыс. гривен ежемесячных выплат.

Об этом говорится в ответе Офиса генерального прокурора на запрос Українських Новин.

Оклад прокурора составил 75 672 гривны.

Зарплата указана с учетом надбавок, доплат, премий, а также отпускных за июль и август.

При этом не указано, какую сумму Холодницкий получил после удержания налогов и сборов.

Зарплата в САП за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата в САП за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Зарплата Назара Холодницкого за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських НовинЗарплата Назара Холодницкого за июнь. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Июньская зарплата Назара Холодницкого. Скриншот ответа на запрос Українських НовинИюньская зарплата Назара Холодницкого. Скриншот ответа на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в июне заработал 93 587 гривен зарплаты, размер оклада не уточняется.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в июне заработал 47,1 тыс. гривен, а должностной оклад составляет – 18 000 гривен, надбавка за выслугу лет – 4 320 гривен, надбавки за работу в условиях режимных ограничений и государственному эксперту по вопросам тайн – по 3 600 гривен, надбавка за интенсивность труда – 16 740 гривен, индексация зарплаты – 849 гривен.

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