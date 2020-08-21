Из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных

Министерство здравоохранения может пресмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом, которых в Украине уже больше 100 тысяч. В случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных. Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Радио Свобода. По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжкости. "Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала Голубовская. Как сообщали Українські Новини, в Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных. Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой". Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону. Кроме того, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд".