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  • Из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных
21 августа 2020, пятница, 11:10 18
Политика 2020-08-21T11:10:16+03:00
Українські Новини
Из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных

Из-за роста заболеваемости в Украине могут начать госпитализировать только тяжело больных

Ольга Фандорина
Госпитализация, Больницы, коронавирус в Украине, Рост заболеваемости
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

Министерство здравоохранения может пресмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом, которых в Украине уже больше 100 тысяч. В случае дальнейшего роста заболеваемости, госпитализировать будут только тяжело больных. Об это на брифинге сообщила доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Радио Свобода.

По ее словам, сейчас в Украине госпитализируют также больных средней тяжкости.

"Если будет продолжаться рост заболеваемости, будут пересматривать критерии госпитализации. Будут госпитализировать только тяжело больных. Это усложнит качество оказания медицинской помощи", - сказала Голубовская.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных.

Кабинет Министров усилил карантинные ограничения для "желтой зоны" эпидемической опасности и несколько смягчил для "оранжевой".

Также с сегодняшнего дня 14 регионов попали в "красную" зону.

Кроме того, смертность от коронавируса в Украине за сутки установила новый "рекорд". 

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