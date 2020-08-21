В Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в связи с большим количеством госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией уже нецелесообразно разделять больницы на "первую" и "вторую" волны.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.



"Мы должны уже говорить, что у нас нет больниц "первой волны", "второй волны". Я дал соответствующее задание, чтобы мы их объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы", - сказал он.



В свою очередь заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что сейчас растет количество больных в тяжелом состоянии.



Также, по ее словам, растет заболеваемость и наблюдаются летальные случаи среди молодых людей.



"Если будет продолжаться такой рост заболеваемости, то мы будем вынуждены изменить стратегию относительно госпитализации", - сообщила Голубовская.



Она подчеркнула, что при текущем росте уровня заболеваемости и количества госпитализаций придется отказаться от помещения в больницы больных со средним течением заболевания в пользу госпитализации только тяжелых больных, а это приведет к ухудшению качества медицинской помощи.



Как сообщали Українськi Новини, 14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой".



Кроме того, Украина находится на грани второй волны коронавируса.

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