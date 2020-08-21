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21 августа 2020, пятница, 10:11 23
Общество 2020-08-21T10:15:02+03:00
Українські Новини
В Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных

В Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных

Валерия Драгомирова
Госпитализация, коронавирус в Украине, Вторая волна коронавируса
Врач. Фото: pexels
Врач. Фото: pexels

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в связи с большим количеством госпитализаций больных с коронавирусной инфекцией уже нецелесообразно разделять больницы на "первую" и "вторую" волны.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Мы должны уже говорить, что у нас нет больниц "первой волны", "второй волны". Я дал соответствующее задание, чтобы мы их объединили в связи с большим количеством людей, которые поступают в больницы", - сказал он.

В свою очередь заведующая кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Ольга Голубовская отметила, что сейчас растет количество больных в тяжелом состоянии.

Также, по ее словам, растет заболеваемость и наблюдаются летальные случаи среди молодых людей.

"Если будет продолжаться такой рост заболеваемости, то мы будем вынуждены изменить стратегию относительно госпитализации", - сообщила Голубовская.

Она подчеркнула, что при текущем росте уровня заболеваемости и количества госпитализаций придется отказаться от помещения в больницы больных со средним течением заболевания в пользу госпитализации только тяжелых больных, а это приведет к ухудшению качества медицинской помощи.

Как сообщали Українськi Новини, 14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". 

Кроме того, Украина находится на грани второй волны коронавируса

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