Смертность от коронавируса в Украине за сутки установила антирекорд

За минувшие сутки в Украине зафиксировано рекордное количество не только заражений, но и летальных случаев от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Так, Степанов сообщил, что за минувшие сутки от коронавируса скончались 40 человек.

Всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавируса, умерли 2184 пациента.

"Было зафиксировано 40 летальных случаев. И это новый печальный антирекорд. При этом выздоровели 704 пациента", - сказал Степанов.

Как сообщали Українські Новини, 19 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 134 до 98 537, количество умерших от заболевания - на 40 человек до 2 184 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев увеличилось на 8,5%, новых летальных случаев - на 42,9%.

Тем временем в Минздраве дали совет украинцам, которые не верят в существование коронавируса.

Также в Минздраве рассказали, кого бесплатно тестируют на коронавирус и как проходит процедура.



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