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21 августа 2020, пятница, 11:00 19
Экономика 2020-08-21T11:04:16+03:00
Українські Новини
Рубль в конце рабочей недели снова подорожал. Курс российской нацвалюты на 21 августа

Рубль в конце рабочей недели снова подорожал. Курс российской нацвалюты на 21 августа

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В пятницу, 21 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в четверг, 20 августа, повысился на 1 копейку и составляет 3,37 гривны за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в пятницу по сравнению с четвергом повысился на 1 копейку и составляет 3,87 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменных пунктах киева по состоянию на 21 августа:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,37 3,87
Максимальный 3,72 5,00
Минимальный 2,30 3,69

Как сообщали Українські Новини, в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 20 августа на 4,85 коп. до 27,5536 UAH/USD, курс покупки – понизился на 6,60 коп. до 27,2361 UAH/USD.

Также эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в ближайшее время и когда начнется движение к 30 грн/$.

Ранее министр финансов рассказал, ждать ли в Украине доллар по 30.

Тем временем в июне банки получили убыток 5,2 млрд гривен, а в январе-июле – прибыль 28,389 млрд гривен.

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